Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле остаётся в «Барселоне» до конца сезона

01 Февраля 2022 • 19:25 Комментировать

Французский игрок «Барселоны» Усман Дембеле не смог договориться с другими клубами в зимнее трансферное окно и отказался от разрыва контракта. Таким образом, 24-летний игрок не покинет Каталонию до конца сезона. 

В услугах Дембеле были заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Тоттенхэм». С этими командами переговоры сорвались. 

Наблюдая за неудачными попытками трансферов, руководство «Барселоны» предложило разорвать контракт, но француз отказался. В одностороннем порядке «блаугранас» не намерены прекращать соглашение, так как у клуба нет возможности заплатить выходное пособие. 

Открытым становится вопрос игрового времени. Главный тренер Хави сказал, что если Дембеле останется, то он играть не будет. Хоть французу и разрешили тренироваться с командой, что позволит ему поддерживать форму, без полугодичной игровой практики найти клуб будет куда сложнее. 

Дембеле ради игрового времени должен надеяться на форс-мажоры, из-за которых ряд атакующих игроков будут недоступны. Но учитывая, что Хави имеет Обамеянга, Адаму Траоре, Феррана Торреса, Депая, Брайтвайта, де Йонга, Ансу Фати и остальных, вероятность этого крайне мала. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
19:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле остаётся в «Барселоне» до конца сезона
16:55 · Испания. Ла Лига
Обамеянг провёл первую тренировку в качестве игрока «Барселоны» 1
16:10 · Италия. Серия А
Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представит Обамеянга на этой неделе
14:44 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал о поведении нового поколения футболистов за пределами поля
12:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» склоняется к разрыву контракта с Дембеле 2
11:39 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по Усману Дембеле 7
09:03 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал топ-3 лучших форвардов мира - в рейтинге нет Роналду и Месси 3
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагала «ПСЖ» обмен звёздными игроками 1
08:41 · Испания. Ла Лига
Дембеле в очередной раз отказал «Барселоне» - названа сумма предложения 2
08:35 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Обамеянга в «Барселоне» 1
08:28 · Испания. Ла Лига
Понсе прокомментировал трансфер из «Спартака» в испанский клуб
07:18 · Испания. Ла Лига
«Алавес» арендовал нападающего «Валенсии»
06:47 · Испания. Ла Лига
Обамеянг присоединится к «Барселоне» в качестве свободного агента и на постоянной основе
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно
Все новости
Рекомендуем