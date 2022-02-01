Дембеле остаётся в «Барселоне» до конца сезона

Французский игрок «Барселоны» Усман Дембеле не смог договориться с другими клубами в зимнее трансферное окно и отказался от разрыва контракта. Таким образом, 24-летний игрок не покинет Каталонию до конца сезона.

В услугах Дембеле были заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Тоттенхэм». С этими командами переговоры сорвались.

Наблюдая за неудачными попытками трансферов, руководство «Барселоны» предложило разорвать контракт, но француз отказался. В одностороннем порядке «блаугранас» не намерены прекращать соглашение, так как у клуба нет возможности заплатить выходное пособие.

Открытым становится вопрос игрового времени. Главный тренер Хави сказал, что если Дембеле останется, то он играть не будет. Хоть французу и разрешили тренироваться с командой, что позволит ему поддерживать форму, без полугодичной игровой практики найти клуб будет куда сложнее.

Дембеле ради игрового времени должен надеяться на форс-мажоры, из-за которых ряд атакующих игроков будут недоступны. Но учитывая, что Хави имеет Обамеянга, Адаму Траоре, Феррана Торреса, Депая, Брайтвайта, де Йонга, Ансу Фати и остальных, вероятность этого крайне мала.