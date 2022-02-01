Роналдо рассказал о поведении нового поколения футболистов за пределами поля

Обладатель «Золотого мяча», бывший нападающий «Рела» Роналдо высказался о новом поколении футболистов.

«Новое поколение футболистов лучше ведет себя за пределами поля, чем мы в свое время. Они правильно едят и много спят. В мое время все было как раз наоборот. И я не говорю уже о количестве женщин… Не могу даже представить, что было бы, если бы мы относились к делу так же, как это делают сейчас», — цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, бразилец становился обладателем «Золотого мяча» два раза, в 1997 и 2002 году. Вместе со сборной он побеждал на чемпионате мира в 1994 и 2002 году.