«Барселона» склоняется к разрыву контракта с Дембеле

В каталонской «Барселоне» склоняются к расторжению трудового договора с французом Усманом Дембеле. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

Как информирует Mundo Deportivo, во вторник, 1 февраля, пройдет совещание «сине-гранатовых», на котором будет принято окончательное решение по футболисту. Некоторые представители клуба выступают за досрочное расставание с Дембеле. При этом главный тренер команды Хави Эрнандес не поддерживает эту позицию. Наставник готов оставить Усмана до конца сезона.

Каталонский клуб пытался продать вингера в январское трансферное окно, однако все попытки были тщетны.