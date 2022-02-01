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«Барселона» склоняется к разрыву контракта с Дембеле

01 Февраля 2022 • 12:08 Комментировать (1)

В каталонской «Барселоне» склоняются к расторжению трудового договора с французом Усманом Дембеле. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

Как информирует Mundo Deportivo, во вторник, 1 февраля, пройдет совещание «сине-гранатовых», на котором будет принято окончательное решение по футболисту. Некоторые представители клуба выступают за досрочное расставание с Дембеле. При этом главный тренер команды Хави Эрнандес не поддерживает эту позицию. Наставник готов оставить Усмана до конца сезона.

Каталонский клуб пытался продать вингера в январское трансферное окно, однако все попытки были тщетны.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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pol-black
01 Февраля 2022 в 12:17
да устройте ему адские каникулы! сам сбежит!
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