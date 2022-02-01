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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави принял решение по Усману Дембеле

01 Февраля 2022 • 11:39 Комментировать (1)

Руководство и тренерский штаб каталонской «Барселоны» проведут встречу, на которой обсудят ситуацию по вингеру команды Усману Дембеле. «Сине-гранатовые» не смогли продать игрока этой зимой, несмотря на интерес «ПСЖ» и «МЮ».

Как сообщает AS, главный тренер команды Хави Эрнандес изменил свою позицию по игроку и готов задействовать Усмана в оставшихся матчах сезона-2021/2022. Специалист выступает против исключения Дембеле из состава до конца текущей кампании. О своем решении тренер намерен сообщить президенту клуба Жоану Лапорте и директору Матеу Алемани.

Срок контракта Усмана с каталонцами рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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pol-black
01 Февраля 2022 в 11:45
пусть бутылки подаёт все оставшиеся матчи.
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