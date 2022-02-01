Роналдо назвал топ-3 лучших форвардов мира - в рейтинге нет Роналду и Месси

Бывший форвард сборной Бразилии и миланского «Интера» Роналдо рассказал, кого считает лучшими нападающими современности. Во время беседы с журналистами легендарный бомбардир выделил трех игроков.

В эфире Bobo TV Роналдо заявил, что для него француз Карим Бензема («Реал») является лучшим нападающим в настоящий момент. На второе место своего мини-рейтинга бразилец определил поляка Роберта Левандовски («Бавария»). Тройку лучших замкнул норвежец Эрлинг Холанн, представляющий дортмундскую «Боруссию».

Напоследок Роналдо отметил, что Холанн еще слишком молод, а потому имеет все шансы превзойти как Бензема, так и Левандовски.