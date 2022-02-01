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Роналдо назвал топ-3 лучших форвардов мира - в рейтинге нет Роналду и Месси

01 Февраля 2022 • 09:03 Комментировать (2)

Бывший форвард сборной Бразилии и миланского «Интера» Роналдо рассказал, кого считает лучшими нападающими современности. Во время беседы с журналистами легендарный бомбардир выделил трех игроков.

В эфире Bobo TV Роналдо заявил, что для него француз Карим Бензема («Реал») является лучшим нападающим в настоящий момент. На второе место своего мини-рейтинга бразилец определил поляка Роберта Левандовски («Бавария»). Тройку лучших замкнул норвежец Эрлинг Холанн, представляющий дортмундскую «Боруссию».

Напоследок Роналдо отметил, что Холанн еще слишком молод, а потому имеет все шансы превзойти как Бензема, так и Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Карим Бензема Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
01 Февраля 2022 в 10:43
4 место - Соболев. Зуб даю.
Juventini83
01 Февраля 2022 в 09:10
Ну Лёва явно выше должен быть в этом списке, Бензема хорош, но до Лёвы ему далеко.
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