«Барселона» предлагала «ПСЖ» обмен звёздными игроками

Каталонская «Барселона» хотела усилить атакующую линию команды аргентинским вингером Анхелем ди Марией. «Сине-гранатовые» рассматривали этого футболиста в качестве замены французу Усману Дембеле, с которым не могут договориться о пролонгации сотрудничества.

По информации в твиттер-аккаунте инсайдера Хави Мигеля, каталонский гранд предлагал «ПСЖ» обмен Дембеле на ди Марию, однако такой вариант не устроил руководство парижского топ-клуба.

Стоит отметить, что контракты игроков с их нынешними командами истекают по завершении текущего сезона. Стороны пока далеки от новых соглашений.