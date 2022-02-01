Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предлагала «ПСЖ» обмен звёздными игроками

01 Февраля 2022 • 08:55 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» хотела усилить атакующую линию команды аргентинским вингером Анхелем ди Марией. «Сине-гранатовые» рассматривали этого футболиста в качестве замены французу Усману Дембеле, с которым не могут договориться о пролонгации сотрудничества.

По информации в твиттер-аккаунте инсайдера Хави Мигеля, каталонский гранд предлагал «ПСЖ» обмен Дембеле на ди Марию, однако такой вариант не устроил руководство парижского топ-клуба.

Стоит отметить, что контракты игроков с их нынешними командами истекают по завершении текущего сезона. Стороны пока далеки от новых соглашений.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Анхель Ди Мария Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
San13
01 Февраля 2022 в 09:08
Надо было на Неймара меняться. Бартоломеу нам рассказывал что дембель круче бразила в разы:)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
09:03 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал топ-3 лучших форвардов мира - в рейтинге нет Роналду и Месси 1
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагала «ПСЖ» обмен звёздными игроками 1
08:41 · Испания. Ла Лига
Дембеле в очередной раз отказал «Барселоне» - названа сумма предложения 2
08:35 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Обамеянга в «Барселоне» 1
08:28 · Испания. Ла Лига
Понсе прокомментировал трансфер из «Спартака» в испанский клуб
07:18 · Испания. Ла Лига
«Алавес» арендовал нападающего «Валенсии»
06:47 · Испания. Ла Лига
Обамеянг присоединится к «Барселоне» в качестве свободного агента и на постоянной основе
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно
00:01 · Испания. Ла Лига
Менди пропустит несколько месяцев из-за травмы
31 Января
23:38 · Испания. Ла Лига
Окружение Мбаппе отрицает соглашение с «Реалом»
23:30 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» не удаётся избавиться от Дембеле, он может остаться до конца сезона
22:38 · Испания. Ла Лига
Рейнилду перейдёт в «Атлетико»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по трансферу Обамеянга в «Барселону» забуксовали
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре
22:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Обамеянга
Все новости
Рекомендуем