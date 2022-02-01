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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле в очередной раз отказал «Барселоне» - названа сумма предложения

01 Февраля 2022 • 08:41 Комментировать

Атакующий полузащитник Усман Дембеле так и не договорился с каталонской «Барселоной» о новом трудовом соглашении. Срок его действующего контракта с клубом истекает по окончании сезона-2021/2022.

Боссы «сине-гранатовых» предлагали французскому вингеру оклад в размере 14 миллионов евро, однако такие условия не устроили игрока, об этом рапортуют журналисты El Chiringuito.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Усману из английской Премьер-лиги. Фаворитом на его трансфер считался лондонский «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Испании француз провел всего шесть матчей, в которых сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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