Раскрыта зарплата Обамеянга в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» в скором времени объявит о переходе габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Арсенала». Стала известна заработная плата, которую будет получать африканский бомбардир на «Камп Ноу».

Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, 32-летний форвард будет зарабатывать всего пять тысяч евро в неделю. Такой оклад будет у нападающего до завершения нынешнего сезона. После окончания текущей кампании каталонцы увеличат ему зарплату.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 14 поединках английской Премьер-лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.