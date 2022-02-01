Понсе прокомментировал трансфер из «Спартака» в испанский клуб

Аргентинский форвард Эсекель Понсе покинул московский «Спартак» и перебрался в испанскую Ла Лигу. Нападающий будет выступать за «Эльче» на правах арендного соглашения.

Как информирует клубная пресс-служба, с Эсекелем заключен контракт до окончания сезона-2021/2022. При определенных обстоятельствах «Эльче может оформить выкуп игрока.

В своем инстаграм-аккаунте Понсе прокомментировал сделку: «Меня ждет новый вызов. С нетерпением жду начала новой истории. Только вперед».

Новый клуб Эсекеля занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В ближайшем матче «Эльче» встретится с «Алавесом».