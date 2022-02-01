«Алавес» арендовал нападающего «Валенсии»

Ману Вальехо, нападающий испанской «Валенсии», остаток сезона проведет в ведущем борьбу за выживание в Примере «Алавесе». Баски достигли с «летучими мышами» соглашения об аренде 24-летнего футболиста, который до перехода в «Валенсию» защищал цвета «Кадиса». Подробности соглашения пресс-служба «Валенсии» не приводит.

В нынешнем сезоне Вальехо выходил на поле примерно через раз - на его счету участие в одиннадцати матчах. В них он забил один гол, в матче Кубка Испании. В 2019 году принял участие в выигранном испанской молодежной сборной чемпионате Европы, прошедшем в Италии. Там он сыграл в одном матче - против Польши.