Менди пропустит несколько месяцев из-за травмы

Фланговый защитник «Реала» Ферлан Менди получил мышечную травму после того, как вернулся к тренировкам на этой неделе.

Более подробно о серьезности травмы француза будет известно после углубленного осмотра футболиста медицинским персоналом клуба в ближайшие дни.

Согласно сообщениям Marca, Менди может пропустить 5-6 игр в ближайшие месяцы, в том числе решающий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» 15 февраля.

В отчете добавляется, что Ферлан наверняка пропустит следующие 3 игры «Реала»: матчи лиги с «Гранадой» и «Вильярреалом», а также матч Кубка Испании против «Атлетика».

Травма француза добавила головной боли главному тренеру Карло Анчелотти, так как в ближайших матчах из-за дисквалификации команде не сможет помочь Марсело, способный заменить Менди на фланге обороны. Считается, что Начо Фернандес может быть выбран в качестве альтернативного варианта на край обороны.