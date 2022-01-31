Окружение Мбаппе отрицает соглашение с «Реалом»

Окружение звездного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергло сообщения о соглашении с «Реалом» о возможном бесплатном трансфере следующим летом, об этом сообщает Canal+.

Французский нападающий «ПСЖ» ранее сегодня был предметом сообщений Sport Bild, в которых утверждалось, что сделка завершена и победитель чемпионата мира будет зарабатывать 50 миллионов евро в год в испанском клубе.

Тем не менее, сейчас это сообщение опровергли представители форварда, которые отрицают возможную связь футболиста с «королевским» клубом.

Напомним, что уже в следующем месяце «ПСЖ» и «Реал» встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, и Мбаппе окажется в центре внимания после того, как прошлым летом стремился перейти в стан «сливочных».