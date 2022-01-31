Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Окружение Мбаппе отрицает соглашение с «Реалом»

31 Января 2022 • 23:38 Комментировать

Окружение звездного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергло сообщения о соглашении с «Реалом» о возможном бесплатном трансфере следующим летом, об этом сообщает Canal+.

Французский нападающий «ПСЖ» ранее сегодня был предметом сообщений Sport Bild, в которых утверждалось, что сделка завершена и победитель чемпионата мира будет зарабатывать 50 миллионов евро в год в испанском клубе.

Тем не менее, сейчас это сообщение опровергли представители форварда, которые отрицают возможную связь футболиста с «королевским» клубом.

Напомним, что уже в следующем месяце «ПСЖ» и «Реал» встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, и Мбаппе окажется в центре внимания после того, как прошлым летом стремился перейти в стан «сливочных».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
00:01 · Испания. Ла Лига
Менди пропустит несколько месяцев из-за травмы
31 Января
23:38 · Испания. Ла Лига
Окружение Мбаппе отрицает соглашение с «Реалом»
23:30 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» не удаётся избавиться от Дембеле, он может остаться до конца сезона
22:38 · Испания. Ла Лига
Рейнилду перейдёт в «Атлетико»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по трансферу Обамеянга в «Барселону» забуксовали
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре
22:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Обамеянга
21:25 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо будет выступать за «Вильярреал» официально
20:04 · Италия. Серия А
Амаду Диавара не будет в «Валенсии» слухи
19:57 · Испания. Ла Лига
Тальяфико не перейдёт в «Барселону»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле переходит в «Челси» - источник 2 слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг возвращается в Лондон после срыва трансфера в «Барселону»
18:34 · Испания. Ла Лига
​Ферлан Менди получил мышечную травму
16:53 · Германия. Бундеслига
​Пике не советует Холанну идти в «Реал»
16:50 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» нацелился на Ло Чельсо
Все новости
Рекомендуем