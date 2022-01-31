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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ферлан Менди получил мышечную травму

31 Января 2022 • 18:34 Комментировать

Защитник Ферлан Менди оказался в лазарете «Реала» с мышечной травмой. Журналист Хосе Луис Санчес на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что француз пропустит ближайшие матчи «сливочных» на внутренней арене. Менди рассчитывает вернуться в строй к матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 15 февраля.

В сезоне 2021/2022 Ферлан Менди провёл за «Реал» во всех соревнованиях 21 матч. На счету французского защитника один гол и два результативных паса на партнёров.

Ближайшую игру «Реал» проведёт 3 февраля. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Атлетика» из Бильбао в Кубке Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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