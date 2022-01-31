«Вильярреал» нацелился на Ло Чельсо

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо всё ещё не теряет надежд сменить клубную прописку до конца трансферного окна. Теперь в его услугах заинтересовался «Вильярреал», который возглавляет Унаи Эмери.

Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщил, что клубы на данный момент активно обсуждают условия аренды. В ближайшие часы предстоит согласовать объем покрытия зарплаты и сумму оплаты за аренду.

Напомним, что ранее в аренде полузащитника был заинтересован «Лион», но в итоге французский клуб обратил подписал другого игрока «шпор» – Танги Ндомбеле, который ранее выступал за «Лион» до 2019 года.