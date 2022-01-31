«Барселона» в последние часы зимнего трансферного окна хочет избавиться от Усмана Дембеле, не пожелавшего продлить контракт с клубом. Француз мог оказаться в «ПСЖ», но, судя по всему, этого не случится.

Если верить информации Le Parisien, «Барселона» стремилась заработать на Дембеле 20 миллионов евро, в то время как «ПСЖ» устраивал только обмен. Парижане предлагали в рамках сделки Анхеля ди Марию, Хуана Берната или Мауро Икарди. Каталонцев такой вариант не привлёк, поскольку им нужно освободить место для нового подписания. Этим подписанием может стать Пьер-Эмерик Обамеянг, который уже прилетел в Барселону.