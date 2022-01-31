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​Мбаппе в «Реале» станет самым высокооплачиваемым игроком в мире – названа зарплата слухи

31 Января 2022 • 15:42 Комментировать

В понедельник появилась информация о том, что «Реал» уже достиг соглашения с Килианом Мбаппе по летнему переходу в свои ряды на правах свободного агента. Официально всё будет оформлено позже, уже после противостояния «Реала» и «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «Реале» Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Заработная плата французского нападающего до вычета налогов (брутто) составит 50 миллионов евро, о чём стало известно немецкому Bild.

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» после пяти сезонов выступлений за клуб. На сегодняшний день форвард провёл за клуб 199 матчей, в которых забил 151 гол и сделал 77 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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