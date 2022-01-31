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​«Реал» договорился с Мбаппе – источник слухи

31 Января 2022 • 14:47 Комментировать

Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно сменит «ПСЖ» на «Реал». Едва ли эта новость серьёзным образом кого-то удивляет, ведь о таком потенциальном трансфере говорят уже очень давно. Только теперь, как стало известно Bild, «Реал» договорился с Мбаппе на все 100%. Авторитетное немецкое издание пишет о том, что вопрос окончательно закрыт.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что «ПСЖ» ещё сохраняет надежды на продление контракта с Килианом Мбаппе. Теперь же, судя по всему, парижане потеряют талантливого форварда, ничего не заработав на его трансфере.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе забил 19 голов и отдал 16 голевых передач в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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