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Пике: «Будь я президентом, послал бы к чёрту всё окружение «Барселоны»

31 Января 2022 • 13:13 Комментировать

Старожил каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал, как изменил бы клуб, если бы занял пост президента «сине-гранатовых».

«Я бы многое поменял, сделал клуб более современным. Послал бы к черту все окружение «Барселоны», ведь оно очень токсичное. Всех к черту, кто относится к этому кругу людей», - приводит слова 34-летнего футболиста газета Marca.

В настоящий момент пост президента каталонского клуба занимает Жоан Лапорта.

Пике выступает за «сине-гранатовых» с 2008 года. Срок действия контракта центрального защитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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