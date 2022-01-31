Пике: «Будь я президентом, послал бы к чёрту всё окружение «Барселоны»

Старожил каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал, как изменил бы клуб, если бы занял пост президента «сине-гранатовых».

«Я бы многое поменял, сделал клуб более современным. Послал бы к черту все окружение «Барселоны», ведь оно очень токсичное. Всех к черту, кто относится к этому кругу людей», - приводит слова 34-летнего футболиста газета Marca.

В настоящий момент пост президента каталонского клуба занимает Жоан Лапорта.

Пике выступает за «сине-гранатовых» с 2008 года. Срок действия контракта центрального защитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2024 года.