«ПСЖ» не смог договориться с «Барселоной» по трансферу Дембеле

Переговоры между «ПСЖ» и каталонской «Барселоной» по трансферу вингера Усмана Дембеле так и не увенчались успехом. Об этом проинформировал посредством своего твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес дал четко понять, что больше не рассчитывает на француза. Клуб поручил игроку подыскивать себе новое место работы. Каталонцы сообщили потенциальным покупателям, что готовы расстаться с Дембеле за 20 миллионов евро.

Срок действующего контракта 24-летнего полузащитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2022 года.