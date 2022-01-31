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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» не смог договориться с «Барселоной» по трансферу Дембеле

31 Января 2022 • 09:45 Комментировать

Переговоры между «ПСЖ» и каталонской «Барселоной» по трансферу вингера Усмана Дембеле так и не увенчались успехом. Об этом проинформировал посредством своего твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес дал четко понять, что больше не рассчитывает на француза. Клуб поручил игроку подыскивать себе новое место работы. Каталонцы сообщили потенциальным покупателям, что готовы расстаться с Дембеле за 20 миллионов евро.

Срок действующего контракта 24-летнего полузащитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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