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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аутсайдер Ла Лиги усилился экс-защитником «Барселоны» и «Ювентуса» официально

31 Января 2022 • 08:51 Комментировать

Уругвайский защитник Мартин Касерес, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 34-летнего футболиста стал «Леванте».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили трудовой договор до завершения сезона с возможностью пролонгации на один год. К «Леванте» Мартин присоединился в статусе свободного агента. Предыдущим его клубом был «Кальяри».

В первой половине сезона Касерес принял участие в 14 поединках Серии А, отметившись одним забитым мячом о одной результативной передачей.

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