Уругвайский защитник Мартин Касерес, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 34-летнего футболиста стал «Леванте».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили трудовой договор до завершения сезона с возможностью пролонгации на один год. К «Леванте» Мартин присоединился в статусе свободного агента. Предыдущим его клубом был «Кальяри».

В первой половине сезона Касерес принял участие в 14 поединках Серии А, отметившись одним забитым мячом о одной результативной передачей.