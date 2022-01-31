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Чемпионат Испании. Ла Лига

Диего Коста может оказаться в «Хетафе»

31 Января 2022 • 06:39 Комментировать
Хетафе
...
Леванте
04.02 23:00

Нападающий Диего Коста жаждет найти себе новый клуб после расставания с бразильским «Атлетико Минейро». У него были варианты в Италии, но они сорвались - и теперь Коста обратил свое внимание на чемпионат Испании. Есть возможность сработаться с «Барселоной», но сейчас, как сообщает Marca, интерес к Диего Косте проявляет и ведущий борьбу за выживание «Хетафе».

Президент клуба Кике Санчес Флорес с интересом следит за ситуацией и готов попробовать сработаться с Костой, который в прошлом уже выступал в Ла Лиге в составе «Атлетико» и делал это весьма успешно. Как подчеркивает источник, «Хетафе» готов предложить контракт до конца сезона - стоит отметить, что именно по этой причине Косте не удалось договориться с «Салернитаной».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хетафе Диего Коста трансферы футбола - зима 2022
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