Диего Коста может оказаться в «Хетафе»

Нападающий Диего Коста жаждет найти себе новый клуб после расставания с бразильским «Атлетико Минейро». У него были варианты в Италии, но они сорвались - и теперь Коста обратил свое внимание на чемпионат Испании. Есть возможность сработаться с «Барселоной», но сейчас, как сообщает Marca, интерес к Диего Косте проявляет и ведущий борьбу за выживание «Хетафе».

Президент клуба Кике Санчес Флорес с интересом следит за ситуацией и готов попробовать сработаться с Костой, который в прошлом уже выступал в Ла Лиге в составе «Атлетико» и делал это весьма успешно. Как подчеркивает источник, «Хетафе» готов предложить контракт до конца сезона - стоит отметить, что именно по этой причине Косте не удалось договориться с «Салернитаной».