В последние дни трансферного окна «Барселона» рассчитывает подписать нападающего. Каталонцы работали по вариантам с Альваро Моратой и Пьером-Эмериком Обамеянгом, но подписать испанца или габонца клубу до сих пор не удалось. Альтернативой может стать Диего Коста. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, 33-летний нападающий был предложен «Барселоне».

В настоящий момент Диего Коста находится в статусе свободного агента. Несколько недель назад нападающий покинул «Атлетико Минейро». В Европе Коста известен главным образом по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».