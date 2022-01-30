​Де Йонг: «Барселона» остаётся самым прекрасным клубом в мире»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о текущей ситуации клуба.

«Я по-прежнему думаю о «Барселоне» так же. На сегодняшний день это не лучший клуб, но это все равно самый прекрасный клуб в мире», - рассказал де Йонг в ходе интервью для голландского NOS.

Также Френки де Йонг дал комментарий по поводу перспектив «Барселоны» в этом сезоне.

«Я думаю, что нынешний сезон уже провален. Мы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка Испании, а в чемпионате отстаём от «Реала» на 14 очков», - высказался голландский футболист.

Напомним, что «Барселона» испытывает серьёзные финансовые трудности.