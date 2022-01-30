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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Суарес хочет остаться в «Атлетико» при одном условии слухи

30 Января 2022 • 10:56 Комментировать

Действующий контракт связывает Луиса Суареса и «Атлетико» до конца текущего сезона. Пока непонятно, будет ли договор продлён. По данным издания Marca, для Суареса вопрос зависит от того, попадёт ли сборная Уругвая на чемпионат мира. Если уругвайцы получат билет в Катар, Суарес хотел бы продлить соглашение с «матрасниками», чтобы оставаться на высоком уровне при подготовке к мундиалю. Если же сборная Уругвая на чемпионат мира не попадёт, 35-летний нападающий будет готов рассмотреть другие варианты.

В сезоне 2021/2022 Луис Суарес забил 9 голов в 29 матчах за «Атлетико» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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