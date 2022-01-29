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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Девушка Вальверде ответила фанатам по поводу его игрового времени в «Реале»

29 Января 2022 • 20:28 Комментировать

В семи зимних матчах «Реала» в чемпионате Испании полузащитник Федерико Вальверде лишь однажды провёл на поле 90 минут. Если же брать матчи Ла Лиги в 2022 году, то 23-летний хавбек один раз остался в запасе, а в двух других случаях отыграл 3 и 11 минут. Девушка Вальверде по имени Мина ответила фанатам на вопросы по поводу игрового времени Федерико.

«Мы сильнее всех хотим, чтобы Федерико преуспел. Мы верим в это, но одной лишь веры недостаточно. Прямо сейчас Федерико играет с лучшими центральными полузащитниками в мире. Это просто вопрос терпения», - написала Мина в «Твиттере».

Основными полузащитниками «Реала» являются Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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