​Девушка Вальверде ответила фанатам по поводу его игрового времени в «Реале»

В семи зимних матчах «Реала» в чемпионате Испании полузащитник Федерико Вальверде лишь однажды провёл на поле 90 минут. Если же брать матчи Ла Лиги в 2022 году, то 23-летний хавбек один раз остался в запасе, а в двух других случаях отыграл 3 и 11 минут. Девушка Вальверде по имени Мина ответила фанатам на вопросы по поводу игрового времени Федерико.

«Мы сильнее всех хотим, чтобы Федерико преуспел. Мы верим в это, но одной лишь веры недостаточно. Прямо сейчас Федерико играет с лучшими центральными полузащитниками в мире. Это просто вопрос терпения», - написала Мина в «Твиттере».

Основными полузащитниками «Реала» являются Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос.