«Реал» и «Барселона» готовят новые финансовые схемы – клубы готовы продать половину акций богатым компаниям, чтобы конкурировать с шейхами

В последнее время испанские гранды значительно утратили свои позиции на рынке, перестав быть самыми богатыми клубами мира. Сейчас на авансцену вышли владельцы «ПСЖ» и «Манчестер Сити», что спровоцировало руководство «Реала» и «Барселоны» искать способы для конкуренции.

Один из подобных проектов, а именно Суперлига, благополучно провалился. Теперь же испанцы изобрели новую финансовую схему, сообщает источник ABC.

Оказывается, «Реал» и «Барселона» готовы продать 49% своих акций крупным компаниям или же инвестиционным фондам. При этом, они не хотят, чтобы к делам команд были причастны российские или арабские миллиардеры.