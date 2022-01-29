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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фекир мог уйти из «Лиона» ради своей бороды

29 Января 2022 • 17:44 Комментировать

Набиль Фекир долгое время выступал за «Лион» и был капитаном команды. Но в 2019 году полузащитник сменил клубную прописку, оказавшись в «Бетисе». С тех пор прошло два с половиной сезона, но теперь в прессе появилась интересная и весьма необычная информация. Трансфер Фекира может быть связан… с его бородой. Как сообщает A Bola, ссылаясь на французский RMC, в «Лионе» попросили игрока сбрить бороду, чтобы её не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует Набиль. Для футболиста эта просьба была неприемлемой, и она, возможно, подтолкнула его к уходу.

В своё время за «Лион» Набиль Фекир провёл во всех турнирах 193 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бетис Набиль Фекир
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