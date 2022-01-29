Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» будет спасать «Кадис»

Уругвайский защитник Мартин Касерес, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Барселона» и «Ювентус», решил присоединиться к «Кадису». Он будет спасать клуб, который находится в зоне вылета из испанской Примеры, сообщает испанское издание Marca. Контракт с 34-летним форвардом заключен по привычной для подобных ситуации формуле - полгода, до лета, с возможностью продления еще на год.

Последним местом работы Касереса был итальянский «Кальяри», однако там у него случился конфликт с боссами клуба, в результате чего Касерес расстается с «Кальяри» в качестве свободного агента.