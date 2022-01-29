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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» будет спасать «Кадис»

29 Января 2022 • 00:19 Комментировать
Мальорка
...
Кадис
1.78 3.45 4.95
05.02 18:15

Уругвайский защитник Мартин Касерес, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Барселона» и «Ювентус», решил присоединиться к «Кадису». Он будет спасать клуб, который находится в зоне вылета из испанской Примеры, сообщает испанское издание Marca. Контракт с 34-летним форвардом заключен по привычной для подобных ситуации формуле - полгода, до лета, с возможностью продления еще на год.

Последним местом работы Касереса был итальянский «Кальяри», однако там у него случился конфликт с боссами клуба, в результате чего Касерес расстается с «Кальяри» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Кадис Мартин Касерес
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МАЛЬОРКА КАДИС
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