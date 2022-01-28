С банковского счета Бензема было списано 230 тысяч евро

С банковского счета форварда «Реала» и национальной сборной Франции Карима Бензема изъята сумма в 230 тысяч евро, назначенная Версальским судом, в связи с ноябрьским приговором по делу об шантаже Матьё Вальбуэна. Из общей суммы 80 тысяч евро приходится на судебные издержки, а остальные 150 000 тысяч евро — на моральный ущерб.

Бензема был признан Версальским судом виновным в сговоре с целью шантажа своего бывшего партнера по сборной Матьё Вальбуэна с помощью компрометирующего видеофайла. Футболиста приговорили к 1 году лишения свободы условно, а также к штрафу.

Напомним, что в этом сезоне нападающий успел провести 21 матч, в которых отличился 17 забитыми голами и отдал 7 голевых передач.