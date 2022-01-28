Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Монако» назвал «Реалу» стоимость Чуамени

28 Января 2022 • 13:54 Комментировать

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Чуамени находится в сфере интересов мадридского «Реала». Как сообщается на страницах газеты Marca, французский клуб уже озвучил «королевскому» клубу требования по трансферу. Монегаски рассчитывают выручить с продажи игрока 80-100 миллионов евро.

«Сливочные» рассматривают Орельена в качестве альтернативы бразильцу Каземиро. Представители «Реала» уже общалось насчет сотрудничества с ближайшим окружением Чуамени.

Полузащитник играет за «Монако» с января 2020 года. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до конца сезона-2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
13:54 · Испания. Ла Лига
«Монако» назвал «Реалу» стоимость Чуамени
13:19 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, что думает о Месси
12:54 · Испания. Ла Лига
​Лапорта ездил в Мадрид на переговоры по Морате
11:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл форварда, который заменит Луиса Суареса
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» завершает переход Адамы Траоре
10:24 · Испания. Ла Лига
​Фанаты ужаснулись, увидев два фото Бэйла с разницей в полгода 1 фото
10:10 · Испания. Кубок
​Милитао сможет сыграть в ближайшем матче «Реала» из-за карточки в игре сборной Бразилии
09:49 · Италия. Серия А
​Хави положил глаз на лидера «Милана» 1
09:16 · Испания. Ла Лига
​Вальверде: «В «Барселоне» мы выиграли два чемпионских титула, но некоторым людям всегда мало»
08:51 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
05:16 · Испания. Ла Лига
Бэйл вспомнил о том, что носит футболку «Реала», но при этом продолжает опаздывать на тренировки
03:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле всё-таки склоняется к немедленному уходу из «Барселоны» 3
01:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» заключил соглашение с американской маркетинговой компанией
00:40 · Испания. Ла Лига
Агент Мораты проведёт ещё одну встречу с руководством «Атлетико», чтобы обсудить трансфер в «Барселону» слухи
00:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может переименовать свой стадион
Все новости
Рекомендуем