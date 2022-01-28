«Монако» назвал «Реалу» стоимость Чуамени

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Чуамени находится в сфере интересов мадридского «Реала». Как сообщается на страницах газеты Marca, французский клуб уже озвучил «королевскому» клубу требования по трансферу. Монегаски рассчитывают выручить с продажи игрока 80-100 миллионов евро.

«Сливочные» рассматривают Орельена в качестве альтернативы бразильцу Каземиро. Представители «Реала» уже общалось насчет сотрудничества с ближайшим окружением Чуамени.

Полузащитник играет за «Монако» с января 2020 года. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до конца сезона-2023/2024.