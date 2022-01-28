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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, что думает о Месси

28 Января 2022 • 13:19 Комментировать

Воспитанник каталонской «Барселоны» Педри поделился мнением насчет ухода аргентинца Лионеля Месси. Из-за финансового кризиса 34-летний нападающий был вынужден покинуть «сине-гранатовых» и перейти во французский «ПСЖ».

«Я благодарен Месси за все, что он сделал для меня. Мне было легко взаимодействовать с ним, его не просто так считают лучшим в мире.

Сейчас же в «Барселоне» строится новая молодая команда. Мы способны прогрессировать», - приводит слова полузащитника газета Marca.

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Последние полгода он выступает во Франции за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Педри
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