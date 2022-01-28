​Лапорта ездил в Мадрид на переговоры по Морате

«Барселона» не теряет надежд подписать в зимнее трансферное окно нападающего Альваро Морату. Испанец выступает на правах аренды за «Ювентус», но права на него принадлежат «Атлетико».

Как сообщает El Chiringuito TV, в четверг в Мадриде находился президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Со своей стороны он делает всё, чтобы сделка была закрыта.

За «Ювентус» в сезоне 2021/2022 Альваро Мората провёл 29 матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 29-летнего Альваро Морату в 35 миллионов евро.