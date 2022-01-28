«Атлетико» нашёл форварда, который заменит Луиса Суареса

Мадридский «Атлетико» определился с заменой для Луиса Суареса, который, скорее всего, покинет команду по завершении текущего сезона. Контракт 35-летнего уругвайца истекает грядущим летом, и «матрасники» не планируют продлевать сотрудничество с ветераном.

По сообщениям Todofichajes, на место Суареса будет приобретен его соотечественник Матиас Аресо, выступающий за «Ривер Плейт» из Монтевидео. Мадридский клуб заплатит за трансфер 19-летнего нападающего десять миллионов евро. Аресо присоединится к «матрасникам» в конце сезона.

В прошлом году Матиас сыграл 37 матчей в чемпионате Уругвая и отметился 16 забитыми мячами.