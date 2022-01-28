В сети фанаты активно обсуждают фотографии Гарета Бэйла. Одна из фотографий была сделана на одной из последних тренировок «Реала», а вторая – полгода назад. Болельщики ужаснулись из-за потери валлийским форвардом большого количества мышечной массы.

En qué momento Bale perdió tanta masa muscular? Solo 6 meses de diferencia pic.twitter.com/N1y248Xe04 — 7 (@Madr7dismo) January 27, 2022

В сезоне 2021/2022 Гарет Бэйл провёл за «Реал» всего три матча. На счету валлийского футболиста один забитый гол. Действующий контракт связывает Бэйла с мадридским клубом до конца июня текущего года.

Ближайший матч «Реал» проведёт в четверг, 3 февраля. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Атлетика» в четвертьфинале Кубка Испании.