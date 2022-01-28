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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты ужаснулись, увидев два фото Бэйла с разницей в полгода фото

28 Января 2022 • 10:24 Комментировать (1)

В сети фанаты активно обсуждают фотографии Гарета Бэйла. Одна из фотографий была сделана на одной из последних тренировок «Реала», а вторая – полгода назад. Болельщики ужаснулись из-за потери валлийским форвардом большого количества мышечной массы.

 

В сезоне 2021/2022 Гарет Бэйл провёл за «Реал» всего три матча. На счету валлийского футболиста один забитый гол. Действующий контракт связывает Бэйла с мадридским клубом до конца июня текущего года.

Ближайший матч «Реал» проведёт в четверг, 3 февраля. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Атлетика» в четвертьфинале Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
overkill666
28 Января 2022 в 10:46
в гольфе такие мышцы не нужны, все норм
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