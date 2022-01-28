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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вальверде: «В «Барселоне» мы выиграли два чемпионских титула, но некоторым людям всегда мало»

28 Января 2022 • 09:16 Комментировать

Экс-тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался по поводу своей работы в стане каталонского гранда.

«Мы выиграли два чемпионских титула, и это было хорошо. Но некоторым людям всегда мало. Мы также досрочно выходили из группы Лиги чемпионов с первого места. Мы ценили свои результаты. Другое дело – другие люди. А сейчас… Ну, смотрите», - слова Вальверде приводит Marca со ссылкой на Libero.

Эрнесто Вальверде занимал тренерское кресло в «Барселоне» с июля 2017 до середины января 2020 года. В настоящий момент 57-летний специалист не имеет клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрнесто Вальверде
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