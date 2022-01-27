«Реал» будет получать 400 миллионов евро в год для мероприятий на «Бернабеу»

Мадридский «Реал» заключил контракт с американской организацией Legends, которая занимается организацией спортивных мероприятий.

По соглашению с американской корпорацией, «королевский клуб» ежегодно будет получать 400 миллионов евро, которые будут направлены на организацию мероприятий и обслуживание обновлённой арены, а заокеанская сторона, в свою очередь, получит 20% прав на использование «Сантьяго Бернабеу».

Компания Legends является лучшей в своём роде и планирует использовать весь функционал обновлённой легендарной арены «Реала».

«Бернабеу» после реконструкции будет адаптирован под баскетбол, американский футбол, концерты и ряд других нефутбольных активностей.

Представление полностью обновлённого стадиона ожидается в декабре 2022 года. Реконструкция арены обойдётся «Реалу» в 575 миллионов евро.