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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» будет получать 400 миллионов евро в год для мероприятий на «Бернабеу»

27 Января 2022 • 22:04 Комментировать

Мадридский «Реал» заключил контракт с американской организацией Legends, которая занимается организацией спортивных мероприятий.

По соглашению с американской корпорацией, «королевский клуб» ежегодно будет получать 400 миллионов евро, которые будут направлены на организацию мероприятий и обслуживание обновлённой арены, а заокеанская сторона, в свою очередь, получит 20% прав на использование «Сантьяго Бернабеу».

Компания Legends является лучшей в своём роде и планирует использовать весь функционал обновлённой легендарной арены «Реала».

«Бернабеу» после реконструкции будет адаптирован под баскетбол, американский футбол, концерты и ряд других нефутбольных активностей.

Представление полностью обновлённого стадиона ожидается в декабре 2022 года. Реконструкция арены обойдётся «Реалу» в 575 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
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