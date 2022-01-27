«Валенсия» начала переговоры по трансферу Кастильехо

Испанская «Валенсия» начала переговоры с «Миланом» по приобретению полузащитника Саму Кастильехо. Как сообщает Calciomercato, испанец не входит в планы главного тренера «россонери» Стефано Пиоли, поэтому ему будет дан зелёный свет на уход из клуба.

Также отмечается, что речь идёт об аренде с правом выкупа. Если Кастильехо сможет проявить себя на «Месталье», то «летучие мыши» смогут выкупить игрока по окончанию сезона за определённую сумму.

В этом сезоне Кастильехо провёл за «Милан» всего 5 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересован «Хетафе».