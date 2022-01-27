Президент «Барселоны» Жоан Лапорт принял решение о внедрении в клубе потолка заработных плат. Футболисты, которые придут в клуб 30 июня текущего года или позже, не будут зарабатывать больше 10 миллионов евро за сезон. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Жоан Лапорта пошёл на такой шаг для улучшения финансового положения «Барселоны». Как известно, каталонский клуб имеет серьёзные долги.

Учитывая потолок зарплат, «Барселоне» будет сложно рассчитывать на подписание лучших футболистов Европы. Так, например, Эрлинг Холанн едва ли согласится на зарплату в 10 миллионов евро. По слухам, запросы норвежца куда более высоки.