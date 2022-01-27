Хави хочет усилить две позиции в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обозначил две позиции, которые планирует усилить в оставшиеся дни январского трансферного окна.

На страницах газеты Marca сообщается, что тренер хотел бы видеть в команде нового вингера и нападающего. Хави уже поведал о своих пожеланиях боссам «сине-гранатовых».

Эрнандес хочет, чтобы руководство нашло замену травмированному Ансу Фати и Усману Дембеле, на которого наставник больше не рассчитывает.

Ранее появилась информация, что ряды каталонского клуба могут пополнить нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.