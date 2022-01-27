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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет усилить две позиции в «Барселоне»

27 Января 2022 • 13:46 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обозначил две позиции, которые планирует усилить в оставшиеся дни январского трансферного окна.

На страницах газеты Marca сообщается, что тренер хотел бы видеть в команде нового вингера и нападающего. Хави уже поведал о своих пожеланиях боссам «сине-гранатовых».

Эрнандес хочет, чтобы руководство нашло замену травмированному Ансу Фати и Усману Дембеле, на которого наставник больше не рассчитывает.

Ранее появилась информация, что ряды каталонского клуба могут пополнить нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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