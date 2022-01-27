В ближайшие часы решится будущее Дембеле в «Барселоне»

В ближайшие часы должно решиться будущее полузащитника Усмана Дембеле в каталонской «Барселоне», рапортует Diario Sport.

Источник отмечает, что судьба французского вингера зависит от него и его представителя Муссы Сиссоко, который ведет переговоры с наставником команды Хави Эрнандесом. Ранее главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что не собирается задействовать футболиста в матчах.

«Барса» уже сделала предложение Усману, но финансовые условия не устроили Дембеле. В связи с этим клуб поставил ультиматум игроку – либо он соглашается на предложенный контракт, либо покидает команду.