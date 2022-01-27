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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси нашёл виновника своего ухода из «Барселоны»

27 Января 2022 • 10:30 Комментировать (8)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси разочаровался в своем бывшем одноклубнике Херарде Пике. Об этом в эфире передачи Onze на TV3 поведал журналист Луис Канут. По словам представителя СМИ, яблоком раздора стал финансовый вопрос. Месси задел тот факт, что Пике не пошел на снижение оклада, чтобы позволить ему остаться в родном клубе.

«Лео был разочарован действиями Херарда. Ему показалось, что его предали. Пике тянул с продлением соглашения до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы». Лионель считает, что одноклубник мог раньше пойти на снижение зарплаты, чтобы предотвратить его уход», - сказал Конут.

Месси покинул «Барселону» летом из-за финансового кризиса. Руководство не смогло предложить ему новый контракт.

Экс-голкипер «Реала»: «Месси был обманщиком и провокатором в «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Херард Пике
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
27 Января 2022 в 12:05
бедный карлик. Ждем ответку от шакировны ))
Alex1972
27 Января 2022 в 11:26
Очень заметно, что Барсе стало лучше без Месси... Особенно замечает это ЛЕ... А-ха-ха-ха...
jUMPER
27 Января 2022 в 11:11
ай...меся штирлиц...))) искал искал и нашел засланного казачка...))) меся наверное считает..что пике должен был доплачивать ему..что он остался...))) ну всё..таперь меся губки надул..лобик наморщил..держысь парыж...)))
A-LeXX
27 Января 2022 в 11:08
Специально зашел почитать комменты на эту журналистскую утку.
Все по-прежнему: желчь, сопли и гoвнo
Spirit
27 Января 2022 в 10:53
у хоббита все вокруг виноваты, еще одно подтверждение, что как человек он ховно!
Matteo
27 Января 2022 в 10:53
Либо вброс какой-то нелепый, либо в Барселоне совершенно правильно поступили, слив Месси.
Пике вроде как и без этого согласился на значительное понижение зарплаты, какие к нему могут быть претензии.
Spirit
27 Января 2022 в 10:54
конечно правильно слили, стареющая капризная звезда, не за горами климакс)
snk6565
27 Января 2022 в 10:45
Афигеть...оказывается вот кто виноват...негодяй какой...разрушил карьеру "звездного недомерка"...отказался снижать зарплату для сохранения оклада карлика))))
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