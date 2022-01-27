Месси нашёл виновника своего ухода из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси разочаровался в своем бывшем одноклубнике Херарде Пике. Об этом в эфире передачи Onze на TV3 поведал журналист Луис Канут. По словам представителя СМИ, яблоком раздора стал финансовый вопрос. Месси задел тот факт, что Пике не пошел на снижение оклада, чтобы позволить ему остаться в родном клубе.

«Лео был разочарован действиями Херарда. Ему показалось, что его предали. Пике тянул с продлением соглашения до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы». Лионель считает, что одноклубник мог раньше пойти на снижение зарплаты, чтобы предотвратить его уход», - сказал Конут.

Месси покинул «Барселону» летом из-за финансового кризиса. Руководство не смогло предложить ему новый контракт.

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