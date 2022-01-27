«Атлетико» усилится защитником «Лилля»

Защитник национальной сборной Мозамбика Рейнилду Мандава, выступающий на клубном уровне за французский «Лилль», доиграет нынешний сезон за свою нынешнюю команду.

Согласно данным журналистов AS, интерес к игроку проявлял мадридский «Атлетико», однако «матрасникам» не удалось договориться с догами о трансфере этой зимой. В связи с этим испанцы дождутся конца сезона, после чего подпишут защитника в статусе свободного агента.

В текущем сезоне африканский футболист поучаствовал в 27 поединках на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом.