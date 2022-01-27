Клуб Ла Лиги готов подписать Ндомбеле

Французский хавбек Танги Ндомбеле, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Как стало известно журналисту Жюльену Майнару, интерес к футболисту проявляет «Валенсия».

Сам же Ндомбеле хотел бы перебраться в «ПСЖ», а потому пока не ответил согласием на предложение «летучих мышей». В свою очередь парижане не могут оформить сделку, пока не расстанутся с кем-то из своих полузащитников.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Ндомбеле составляет 38 миллионов евро. Его трудовой договор со «шпорами» рассчитан до середины 2025 года.