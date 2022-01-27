Тер Штеген принял решение по будущему в «Барселоне»

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген положил конец слухам о возможном расставании с каталонской «Барселоной».

Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, 29-летний вратарь не собирается покидать свой нынешний клуб. Марк-Андре хочет полностью отработать свой контракт. Срок действия договора между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

На днях в СМИ появилась новость, что «сине-гранатовые» заинтересованы в обмене тер Штегена на молодого итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, выступающего за «ПСЖ».

Немец присоединился к «Барсе» в 2014 году. Он был куплен на замену Виктору Вальдесу.

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