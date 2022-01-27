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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса может перебраться в «Бордо»

27 Января 2022 • 04:54 Комментировать

Оскар Мингеса часто играл при Рональде Кумане, но при Хави он не особо находит себя в основе «Барселоны». А потому каталонцы готовы продать его, дабы иметь возможность приглашать других игроков.

Есть и претендент на услуги Мингесы - им интересуется французский «Бордо», сообщает Football Espana. Другой вариант, «Валенсия», подойдет больше самому Мингесе, но меньше - «Барселоне», которой не хотелось бы усиливать конкурента по чемпионату Испании.

Контракт Мингесы истекает летом 2023 года. «Барса» ищет возможность освободить места для Тальяфико и Мораты - основных трансферных целей Хави на ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бордо Барселона Оскар Мингеса трансферы футбола - зима 2022
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