Мингеса может перебраться в «Бордо»

Оскар Мингеса часто играл при Рональде Кумане, но при Хави он не особо находит себя в основе «Барселоны». А потому каталонцы готовы продать его, дабы иметь возможность приглашать других игроков.

Есть и претендент на услуги Мингесы - им интересуется французский «Бордо», сообщает Football Espana. Другой вариант, «Валенсия», подойдет больше самому Мингесе, но меньше - «Барселоне», которой не хотелось бы усиливать конкурента по чемпионату Испании.

Контракт Мингесы истекает летом 2023 года. «Барса» ищет возможность освободить места для Тальяфико и Мораты - основных трансферных целей Хави на ближайшие дни.