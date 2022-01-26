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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал приоритетную цель «Барселоны» на трансферном рынке

26 Января 2022 • 13:16 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассчитывает усилить атакующую линию до закрытия январского трансферного окна. Как сообщает Mundo Deportivo, наставник команды Хави Эрнандес обозначил нападающего Альваро Морату приоритетным вариантом в атаку. Каталонцы по-прежнему пытаются договориться с «Ювентусом» о переходе испанского голеадора.

«Старая синьора» ранее наотрез отказывалась отпускать Морату, поскольку не имела альтернативного варианта. Сейчас же сообщается, что серб Душан Влахович находится в шаге от трансфера в Турин. Если сделка состоится, туринцы могут пойти навстречу «Барсе» и отпустить Альваро.

Мората играет за «Ювентус» на правах аренды, его контракт принадлежит «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Альваро Мората
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