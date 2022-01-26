Хави назвал приоритетную цель «Барселоны» на трансферном рынке

Каталонская «Барселона» рассчитывает усилить атакующую линию до закрытия январского трансферного окна. Как сообщает Mundo Deportivo, наставник команды Хави Эрнандес обозначил нападающего Альваро Морату приоритетным вариантом в атаку. Каталонцы по-прежнему пытаются договориться с «Ювентусом» о переходе испанского голеадора.

«Старая синьора» ранее наотрез отказывалась отпускать Морату, поскольку не имела альтернативного варианта. Сейчас же сообщается, что серб Душан Влахович находится в шаге от трансфера в Турин. Если сделка состоится, туринцы могут пойти навстречу «Барсе» и отпустить Альваро.

Мората играет за «Ювентус» на правах аренды, его контракт принадлежит «Атлетико».