УЕФА принимает апелляцию «Бетиса»: клуб сможет играть в еврокубках

8 декабря 2021 года на «Бетис» были наложены санкции из-за неправильной процедуры оплаты трансфера Алекса Морено, который пополнил состав «вердибланко» из «Райо Вальекано».

Первая палата Комитета УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение наложить бан на участие «Бетиса» в еврокубках на следующие 3 сезона и добавить штраф 250 000 евро.

Клуб из Андалусии по ходу сезона претендует на участие в Лиге чемпионов, и руководство команды в срочном порядке подало апелляцию, приведя объективные аргументы, чтобы не пустить насмарку усилия игроков и тренерского штаба.

В УЕФА приняли просьбу пересмотреть решение и пошли на уступки «Бетису». Чиновники УЕФА уменьшили штраф до 150 000 евро и наложили вторую санкцию в размере 25 000 евро, которая будет аннулирована, если «Бетис» до 1 марта продемонстрирует, что он выплатил все суммы, и больше не ссылается на возможное исключение из дальнейшего участия в турнирах УЕФА.

«Бетис» после 22 туров Ла Лиги претендует на бронзовые медали чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов, имея в активе 40 очков.