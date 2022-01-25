Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

УЕФА принимает апелляцию «Бетиса»: клуб сможет играть в еврокубках

25 Января 2022 • 22:59 Комментировать

8 декабря 2021 года на «Бетис» были наложены санкции из-за неправильной процедуры оплаты трансфера Алекса Морено, который пополнил состав «вердибланко» из «Райо Вальекано».

Первая палата Комитета УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение наложить бан на участие «Бетиса» в еврокубках на следующие 3 сезона и добавить штраф 250 000 евро.

Клуб из Андалусии по ходу сезона претендует на участие в Лиге чемпионов, и руководство команды в срочном порядке подало апелляцию, приведя объективные аргументы, чтобы не пустить насмарку усилия игроков и тренерского штаба. 

В УЕФА приняли просьбу пересмотреть решение и пошли на уступки «Бетису». Чиновники УЕФА уменьшили штраф до 150 000 евро и наложили вторую санкцию в размере 25 000 евро, которая будет аннулирована, если «Бетис» до 1 марта продемонстрирует, что он выплатил все суммы, и больше не ссылается на возможное исключение из дальнейшего участия в турнирах УЕФА.

«Бетис» после 22 туров Ла Лиги претендует на бронзовые медали чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов, имея в активе 40 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
22:59 · Испания. Ла Лига
УЕФА принимает апелляцию «Бетиса»: клуб сможет играть в еврокубках
22:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» начал переговоры по пролонгации Врсалько
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отклонила первое предложение «Челси» по Френки де Йонгу и просит поднять ставки слухи
22:36 · Италия. Серия А
Возможный переход Влаховича в «Ювентус» неожиданно может помочь «Барселоне»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» передумал продавать Йовича
22:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию центрального защитника – все они могут прийти летом в качестве свободных агентов слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
«Севилья» отмечает сегодня свой 132-й день рождения
21:48 · Испания. Ла Лига
Хави решил дать еще один шанс Десту
21:32 · Испания. Ла Лига
Алеш Видаль подхватил COVID-19
20:22 · Испания. Ла Лига
«Семь пятниц на неделе»: Дембеле теперь снова хочет подписать новый контракт с «Барселоной» 1 слухи
19:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену Суаресу в форварде «Эльче»
19:52 · Испания. Ла Лига
​Араухо отклонил предложение «Барселоны» о новом контракте слухи
19:30 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Бензема не реализовал пенальти по моей вине» 1
19:20 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не даст «Севилье» выкупить Марсьяля 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» назвала цену на Карлоса
Все новости
Рекомендуем