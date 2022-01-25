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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алеш Видаль подхватил COVID-19

25 Января 2022 • 21:32 Комментировать
Атлетик Б
...
Эспаньол
07.02 23:00

Полузащитник «Эспаньола» Алеш Видаль, в прошлом выступавший за «Барселону», объявил о том, что заразился COVID-19. Видаль поделился этой информацией в своем «Инстаграме», поведав, что намерен заниматься велоспортом в процессе лечения - так, по его мнению, выздоровление будет идти быстрее. Сколько именно придется пропустить Видалю, Diario Sport не сообщает.

Ранее из состава «Эспаньола» из-за коронавируса выбыли Диего Лопес и Серхи Дардер, однако они успели вернуться к матчу с «Бетисом». Впрочем, «попугаям» это не помогло - «бетикос» беспощадно ощипали их, забив четыре мяча. Сейчас «Эспаньол» занимает тринадцатое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Алеш Видаль
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