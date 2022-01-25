На прошлой неделе Хави заявил, что «Барселона» рассчитывает продлить контракт с Рональдом Араухо. Пока что каталонскому клубу не удалось убедить игрока в подписании нового трудового соглашения. Испанский Sport пишет на своих страницах о том, что 22-летний уругвайский защитник отклонил первое предложение. Отмечается, что Араухо и его представители не были им удовлетворены. В ближайшие недели переговоры между сторонами продолжатся.

Действующий контракт Рональда Араухо рассчитан до конца сезона 2022/2023. В «Барселоне» хотят закрыть вопрос с продлением соглашения как можно раньше.