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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Араухо отклонил предложение «Барселоны» о новом контракте слухи

25 Января 2022 • 19:52 Комментировать

На прошлой неделе Хави заявил, что «Барселона» рассчитывает продлить контракт с Рональдом Араухо. Пока что каталонскому клубу не удалось убедить игрока в подписании нового трудового соглашения. Испанский Sport пишет на своих страницах о том, что 22-летний уругвайский защитник отклонил первое предложение. Отмечается, что Араухо и его представители не были им удовлетворены. В ближайшие недели переговоры между сторонами продолжатся.

Действующий контракт Рональда Араухо рассчитан до конца сезона 2022/2023. В «Барселоне» хотят закрыть вопрос с продлением соглашения как можно раньше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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