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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стало известно, когда Мбаппе объявит решение о своём будущем слухи

25 Января 2022 • 15:33 Комментировать

Килиан Мбаппе до сих пор не сообщил окончательное решение по своему будущему ни «ПСЖ», ни «Реалу». По информации источников Get French Football News, 23-летний нападающий сделает это после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Предполагается, что форвард перейдёт в «Реал», но гранд Лиги 1 не теряет надежд договориться с игроком о краткосрочном соглашении. Об этом рассказывали некоторые СМИ в последние недели.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт 15 февраля, а ответный – 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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