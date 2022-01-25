Килиан Мбаппе до сих пор не сообщил окончательное решение по своему будущему ни «ПСЖ», ни «Реалу». По информации источников Get French Football News, 23-летний нападающий сделает это после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Предполагается, что форвард перейдёт в «Реал», но гранд Лиги 1 не теряет надежд договориться с игроком о краткосрочном соглашении. Об этом рассказывали некоторые СМИ в последние недели.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт 15 февраля, а ответный – 9 марта.